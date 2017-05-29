Российский бизнесмен Лебедев отказался от восстановленного им театра в Ялте

Российский бизнесмен Александр Лебедев уведомил главу Республики Крым Сергея Аксенова об отказе от договора аренды ялтинского театра имени Чехова, отреставрированного им ранее за десять миллионов евро. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщает «ЮгЯлта».

«По предложению руководства Крыма мною принято решение отказаться от переоформления договора аренды здания театра и земельного участка. Восстановленный из руин театр, по праву именуемый жемчужиной Ялты, передаю в управление и полное распоряжение органов государственной власти республики Крым и органов местного самоуправления Ялты», — написал Лебедев.

Он отметил, что театр всегда оставался в государственной собственности. По его словам, там проходили постановки различного уровня сложности, а нынешнее руководство культурного учреждения «из-за своей недобросовестности создает искусственные проблемы в его управлении». Бизнесмен уточнил, что договор долгосрочной аренды был заключен в 2009 году после проведенного за его счет капитального ремонта театрального здания. «Компания имела законное право претендовать на заключение нового договора аренды», — подчеркнул Лебедев.

Материалы по теме Потеряли берега Как достопримечательности Ялты уничтожают с согласия крымских властей

За несколько дней до этого трудовой коллектив опубликовал на сайте театра открытое письмо. «С 1 июня мы вынуждены уйти на 0,25 процента заработной платы. Но мы будем продолжать выполнять свою работу на все 100 процентов. Потому что мы любим наш театр», — написали сотрудники.

В феврале стало известно, что Лебедев лишил директора театра Николая Рудника права заниматься финансовыми вопросами учреждения, оставив за ним творческий процесс, передавало издание «Аргументы недели – Крым». «Мне кажется, что мы разобрались с Николаем Семеновичем [Рудником] в сложившейся ситуации», — приводило издание слова бизнесмена.

В декабре 2016 года Лебедев сообщил, что Рудник уволен с поста директора театра. Лебедев также обвинил его в попытке «отжать здание театра в свою пользу».