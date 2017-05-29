Главный герой «Стрелы» довел до экстаза ведущих спортивного телешоу

Видео: NBC / Facebook

Канадский актер Стивен Амелл, наиболее известный по роли Оливера Куина в сериале «Стрела», прошел полосу препятствий в шоу American Ninja Warrior на NBC. Программу сняли специально для Red Nose Day — благотворительной кампании, устроенной 25 мая. Видео доступно в Facebook телеканала.

Амелл преодолел первый этап и часть второго, «зарабатывая» по пять тысяч за каждое пройденное препятствие. Всего он помог собрать 35 тысяч долларов.

Как отмечает io9, то, что сделал актер, не удивительно, ведь он сам выполняет много трюков для «Стрелы». Например, на снаряде, на котором нужно подтягиваться с рывком, и перекладина при этом перемещается по кронштейнам. Именно эту «лесенку» (Salmon Ladder) включили в полосу препятствий на телешоу.

Когда Амелл сделал это упражнение, присутствующие были восхищены (как и герои сериала, когда Оливер Куин тренировался). Ведущие, в частности, кричали «Да!» и «Боже мой!»

Видео: ebru şenkartal / YouTube

NBC в рамках Red Nose Day собрал более 35 миллионов долларов, чтобы помочь нуждающимся детям.

Стивен Амелл женат :((