Девочка из Якутии перевела через дорогу детей и собаку и стала звездой сети

Запись с видеорегистратора из якутского города Нерюнгри, на которой школьница уверенно выполнила функции регулировщика, переведя через дорогу своих ровесников и собаку, вошла в топ Reddit — одного из самых популярных развлекательных порталов в США.

Девочка остановила подъезжающую к пешеходному переходу машину, с помощью рук просигнализировала сверстникам, что им можно переходить через зебру, после чего разрешила водителю продолжить путь. Короткое видео набрало на Reddit 74 тысячи лайков и около двух тысяч комментариев.

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Пользователи поразились четкости действий школьницы. Некоторые отмечают, что она подавала правильные сигналы регулировщика. «Эти дети компетентнее многих постовых, которые мне встречались», — отметил один из юзеров.

Кое-кто обратил внимание на собаку, которая прошла по зебре, а затем вернулась обратно. «Собака перешла второй раз обратно, просто чтобы поучаствовать в движе!» — предположил посетитель портала.

Некоторым показалось, что происходящее на записи напоминает фильмы Уэса Андерсона — режиссера таких картин, как «Отель "Гранд Будапешт"», «Королевство полной луны» и «Бесподобный мистер Фокс».