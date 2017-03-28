Маленькая девочка приняла водонагреватель за робота и обняла его

Видео: marxj1 / YouTube

В сети набирает популярность видеоролик, на котором маленькая девочка по имени Рейна (Rayna) приняла сломанный водонагреватель за робота и обняла его. На запись обратило внимание издание The Telegraph.

Видео было опубликовано на YouTube в понедельник, 27 марта, и набрало уже более 414 тысяч просмотров.

Вероятно, девочка разглядела в верхней части конструкции водонагревателя нечто, напоминающее глаза, и решила, что это робот. Она дважды произнесла «Я люблю тебя, робот» и обняла его.

В комментариях пользователи отмечают, что необходимо отложить это видео до времен Skynet (отсылка к искусственному интеллекту в фильмах о Терминаторе — прим. «Ленты.ру»), чтобы в случае атаки показать его машинам и задобрить их. Другие признаются, что сами не с первого раза догадались, что в кадре простой водонагреватель, а не самодельный робот.