Полторы тысячи человек одновременно станцевали осуохай в Якутии

Более 1,5 тысячи мужчин станцевали на главной площади Якутска местный танец осуохай в честь государственного праздника — Дня республики. В танце принимал участие глава региона Егор Борисов. Видео мероприятия опубликовано на YouTube-канале информационного агентства «Якутское-Саха».

«Испокон веков считалось, что благодаря молитве, звучащей в ходе танца, мы восстанавливаем силы после суровой зимы. Осуохай нужен для единения и сплочения народов, независимо от веры и социальной принадлежности», — заявил лидер движения «Ураанхай» Тургун Попов, один из организаторов мероприятия.