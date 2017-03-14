В Якутии присоединение Крыма отметят хороводами и оленьими скачками

В Якутии празднование присоединения Крыма 18 марта пройдет с «Хороводом дружбы народов», оленьими скачками, сельскохозяйственными выставками и лекциями об участии якутского казачьего полка в обороне Севастополя в Крымской войне 1853-1856 годов. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению главы Якутии Егора Борисова, этот праздник сопоставим с Днем победы. Он отметил, что присоединение Крыма сыграло схожую консолидирующую роль.

«С верой в силу и волю нашего народа, с гордостью за свою страну и за своего президента, мы празднуем дату, символизирующую дружбу и братство всех жителей многонационального российского государства — от Камчатки до Калининграда, от Якутии до Крыма», — заявил он.

По словам главы Якутии, мероприятия запланированы во всех 36 районах республики.

По сообщению Национальной службы новостей (НСН), праздновать годовщину присоединения Крыма намерены и в Курской области. Запланированы спортивные соревнования, народные гуляния, выставки и концерт, рассказал агентству сенатор от региона Виталий Богданов.

О том, что референдум о статусе Крыма стоит в одном ряду с Днем Победы, первым год назад заявил глава республики Сергей Аксенов. Он считает, в марте 2014-го сбылась мечта миллионов крымчан и россиян, «была восстановлена историческая справедливость».