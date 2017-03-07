В Совфеде прокомментировали версию о покупке Крыма Россией

Предположение первого премьер-министра Украины Витольда Фокина о том, что Киев в 2014 году мог продать Крым России, не следует воспринимать всерьез, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Своей оценкой он поделился в беседе с «Лентой.ру» во вторник, 7 марта.

«Фокин — один из первых разрушителей Украины. Уже тогда они ситуацию адекватно не оценивали, не оценивают ее и сегодня», — отметил сенатор.

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Он также подчеркнул, что в современном мире населенные территории просто так не продаются. «Статус территории должны определять люди», — добавил Цеков.

Ранее во вторник Фокин заявил, что украинское правительство в 2014 году могло продать Крым России. По его мнению, если бы полуостров не воссоединился с Россией, то Москва потеряла бы его навсегда.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования и называет полуостров оккупированной территорией. В Москве настаивают на легитимности процедуры присоединения полуострова.

Витольд Фокин возглавлял правительство получившей независимость Украины с сентября 1991-го по октябрь 1992-го. До этого с октября 1990 года он занимал должность председателя Совета министров УССР.