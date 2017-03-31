В сети ужаснулись фото маленькой девочки с ядовитой змеей

Австралийка Бьянка Дикинсон (Bianca Dickinson) опубликовала в Facebook фотографию своей дочери Молли, которая прогуливается в опасной близости от большой ядовитой змеи. На это обратило внимание издание Mashable.

Дикинсон рассказала, что для австралийского города Канива змеи — не такая уж и редкость. Она устроила фотосессию со своей двухгодовалой дочерью для бренда детской одежды и решила сделать снимки на природе. Уже в процессе съемки женщина поняла, что у ног ее ребенка находится змея.

Пока напуганная мать пыталась решить, как убрать ребенка в безопасное место, змея уползла. Позднее, разбирая фотографии, Дикинсон обнаружила снимок, на котором был запечатлен страшный момент.

В комментариях многие пользователи признаются, что сами не смогли бы сориентироваться в ситуации и начали бы паниковать.

«Я бы точно свалилась с сердечным приступом», — отметила в комментариях пользователь по имени Ирэн Демпси.

Другие начали рассуждать, что змеи не атакуют людей без лишней надобности. Несколько юзеров изумились тому, что столь юная девочка профессионально позирует для фотографий.

Пост Дикинсон набрал уже более 23 тысяч лайков и почти 10 тысяч репостов.

Издание полагает, что австралийцы встретили либо сетчатую коричневую змею, либо мулгу. И тот, и другой вид змей ядовит и водится на территории Австралии.