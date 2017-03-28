В сети довели до абсурда просьбу «не материться на страничке»

В Facebook набирает популярность необычная фраза, которую пользователи добавляют на аватар, — «пожалуйста, не материтесь на моей страничке, спасибо». На это обратило внимание издание BuzzFeed.

Журналисты не смогли выяснить, по какой причине надпись обрела вирусную популярность, но заметили, что некоторые юзеры просто добавляют ее к себе на фото профиля, а другие пытаются выяснить, что она означает.

Многие накладывают фильтр в шутку, высмеивая тем самым любителей устанавливать собственные правила в комментариях профиля. Подобные просьбы традиционно подначивают интернет-троллей поступить с точностью наоборот и заполнить страницу нецензурной лексикой.

Некоторых юзеров откровенно раздражает массовость надписи, они настаивают на том, что это крайне неудачная шутка. При этом многие в Facebook и Twitter начали использовать ее в качестве мема, добавляя к ней максимальное число эмодзи для еще большей нелепости.

Создателем фильтра оказался 23-летний житель Лондона, называющий себя в Facebook Сенат Саламандра (Senate Salamander). Каким образом надпись стала популярной среди пользователей, он не понимает.