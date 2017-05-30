Суд арестовал предполагаемого убийцу московского адвоката

Пресненский суд Москвы арестовал до 26 июля Марата Янбухтина, подозреваемого в убийстве столичного адвоката Натальи Вавилиной, передает ТАСС.

Решение принято по ходатайству следствия.

По данным СК, 42-летний мужчина входит в одну из столичных преступных группировок.

Янбухтин числится штатным киллером таганской ОПГ, пишет газета «Комсомольская правда». По данным издания, эта группировка участвовала во многих уголовных разборках, в частности, в рейдерском захвате универмага «Москва», в убийстве криминального авторитета Аслана Усояна, известного как Дед Хасан. Как отмечает «КП», на Марата Янбухтина была оформлена фирма «Зодчий-98», которая сдавала в аренду торговые площади у станции метро «Сухаревская». Ее совладельцем значится бывший гендиректор универмага «Москва» Григорий Рабинович. В 2016 году в «Ночь длинных ковшей» эти торговые павильоны были снесены. В феврале Арбитражный суд Москвы признал «Зодчий-98» банкротом и назначил там конкурсного управляющего.

29 мая СК сообщил о задержании Янбухтина.

По версии следствия, вечером 26 апреля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе неизвестный не менее двух раз выстрелил в 40-летнюю Вавилину, после чего скрылся. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте.

Как пишет «КП», убийца попал в объективы камер видеонаблюдения. На записях видно, что он ждал Вавилину и, когда она открыла дверь подъезда, проскользнул следом. Мужчина в темных очках и кепке выстрелил в женщину два раза в упор, контрольный — в голову.

Расследование убийства адвоката взял на личный контроль руководитель ГСУ Следственного комитета по Москве Александр Дрыманов.

Погибшая работала в составе Адвокатской палаты Москвы.

В качестве основной версии рассматривается профессиональная деятельность убитой.