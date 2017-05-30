Суд арестовал предполагаемого убийцу московского адвоката

Пресненский суд Москвы арестовал до 26 июля Марата Янбухтина, подозреваемого в убийстве столичного адвоката Натальи Вавилиной, передает ТАСС.
Решение принято по ходатайству следствия.
По данным СК, 42-летний мужчина входит в одну из столичных преступных группировок.
Янбухтин числится штатным киллером таганской ОПГ, пишет газета «Комсомольская правда». По данным издания, эта группировка участвовала во многих уголовных разборках, в частности, в рейдерском захвате универмага «Москва», в убийстве криминального авторитета Аслана Усояна, известного как Дед Хасан. Как отмечает «КП», на Марата Янбухтина была оформлена фирма «Зодчий-98», которая сдавала в аренду торговые площади у станции метро «Сухаревская». Ее совладельцем значится бывший гендиректор универмага «Москва» Григорий Рабинович. В 2016 году в «Ночь длинных ковшей» эти торговые павильоны были снесены. В феврале Арбитражный суд Москвы признал «Зодчий-98» банкротом и назначил там конкурсного управляющего.
29 мая СК сообщил о задержании Янбухтина.
По версии следствия, вечером 26 апреля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе неизвестный не менее двух раз выстрелил в 40-летнюю Вавилину, после чего скрылся. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте.
Как пишет «КП», убийца попал в объективы камер видеонаблюдения. На записях видно, что он ждал Вавилину и, когда она открыла дверь подъезда, проскользнул следом. Мужчина в темных очках и кепке выстрелил в женщину два раза в упор, контрольный — в голову.
Расследование убийства адвоката взял на личный контроль руководитель ГСУ Следственного комитета по Москве Александр Дрыманов.
Погибшая работала в составе Адвокатской палаты Москвы.
В качестве основной версии рассматривается профессиональная деятельность убитой.