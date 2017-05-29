В Москве задержали подозреваемого в убийстве адвоката Вавилиной

В Москве задержан подозреваемый в убийстве адвоката Натальи Вавилиной, которую застрелили в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе вечером 26 апреля. Об этом говорится в сообщении столичного управления Следственного комитета, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 29 мая.

42-летний Марат Янбухтин доставлен в следственный отдел на допрос, после чего ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

По версии следствия, вечером 26 апреля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе неизвестный не менее двух раз выстрелил в 40-летнюю Вавилину, после чего скрылся. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте.

Расследование убийства адвоката взял на личный контроль руководитель ГСУ Следственного комитета по Москве Александр Дрыманов.

Погибшая работала в составе Адвокатской палаты Москвы.

В качестве основной версии рассматривается профессиональная деятельность убитой.