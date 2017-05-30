Филиппинец превратился в Чудо-женщину с помощью макияжа

Житель Филиппин стал похожим на Чудо-женщину после того, как сделал себе профессиональный макияж. Мужчина опубликовал селфи в образе на своей странице в соцсети Instagram.

Актер и телеведущий Паоло Баллестерос (Paolo Ballesteros) регулярно загружает в социальных сетях фотографии своих перевоплощений в знаменитостей. Он также делал макияж в стиле американской телезвезды Кайли Дженнер, певицы Мэрайи Кэри, филиппинской актрисы Пии Вуртцбах и так далее. За обновлениями на странице визажиста в Instagram следят более двух миллионов пользователей.

WONDER WOMAN makeup transformation woooh! #zenfonelive #liveStreamBeautifully #letsGoLive #GalGadot A post shared by Paolo Ballesteros (@pochoy_29) on May 26, 2017 at 5:03am PDT

Im back! 🙈😹😘 thanks ninong for last night 👍🏼 A post shared by Paolo Ballesteros (@pochoy_29) on May 23, 2017 at 1:05am PDT

KYLIE JENNER makeup transformation! #zenfonelive #LivestreamBeautifully #LetsGoLive A post shared by Paolo Ballesteros (@pochoy_29) on May 3, 2017 at 6:27am PDT

Также 34-летний Баллестерос ведет онлайн-трансляции создания образов на своей странице в Facebook. Сходства с Чудо-женщиной мужчина добился за час и шесть минут работы.

Чудо-женщина — один из персонажей комиксов DC. В кино супергероиня впервые появилась в фильме «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», где ее сыграла Галь Гадот. Актриса также снимется фильме о героине режиссера Пэтти Дженкинс, который выйдет на экраны 1 июня.