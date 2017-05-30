Мэй заявила о возможности Британии выйти из ЕС без заключения сделки с Брюсселем

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что страна может выйти из ЕС без заключения специального соглашения с Брюсселем. Это может произойти в том случае, если Соединенное Королевство не согласится с условиями по Brexit, выдвигаемыми Европейским союзом. Об этом глава британского правительства сообщила во время непрямых предвыборных теледебатов, передает The Mirror.

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Мэй также подтвердила, что готова быть чрезвычайно сложным собеседником на предстоящих переговорах по Brexit, если это понадобится. «Мы переживаем очень важный момент в нашей истории, у нас есть возможность изменить нашу страну к лучшему в будущем», — пояснила она, отметив, что это касается тяжелых переговоров по выходу Соединенного Королевства из ЕС.

«Для того, чтобы справиться с ними и поступать правильно во благо страны, нужна неуступчивая женщина, именно такой я и буду», — резюмировала премьер.

28 марта Мэй подписала письмо с уведомлением властей Евросоюза о формальном запуске процедуры Brexit — выхода из ЕС. Переговоры об условиях Brexit займут два года.

Решение о выходе Британии из Евросоюза было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Отказ от членства в ЕС поддержали более половины проголосовавших.

