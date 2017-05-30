Вандалы покрасили статую Русалочки в Копенгагене в красный цвет

Неизвестные покрасили в красный цвет статую Русалочки, расположенную в Копенгагене. Об этом пишет датская газета Ekstra bladet во вторник, 30 мая.

На пляже перед статуей появился лозунг, написанный красной краской: «Дания, защищай китов Фарерских островов». Отмечается, что никто не взял на себя ответственность за произошедшее. Полиция разыскивает вандалов.

Фарерские острова, расположенные между Шотландией и Исландией, входят в состав Королевства Дании. Ежегодно рыбаки забивают у островов около 950 гринд (род млекопитающих из семейства дельфиновых). Забой животных на Фарерах является традиционным промыслом.

Статуя работы датского скульптора Эдварда Эриксена была открыта в порту Копенгагена в 1913 году. Она изображает персонажа из сказки «Русалочка» Ганса Христиана Андерсена. Скульптура является одним из самых известных символов Копенгагена. Ее копии установлены, в частности, в Амстердаме, Париже и Саратове.

Памятник неоднократно страдал от рук вандалов — Русалочку наряжали в хиджаб, скидывали в воду, красили в розовый цвет, обезглавливали и взрывали.