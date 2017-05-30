В Токио общественная баня попыталась привлечь японцев «школой для голых»

В токийском сэнто (общественной бане) «Хинодею» открылась «школа для голых». Об этом в понедельник, 29 мая, сообщает агентство Reuters.

Занятия проходят прямо в бане. Чтобы попасть на лекцию, клиенту заведения придется заплатить 460 йен (около 230 рублей). Каждый месяц начинается новый курс. В апреле посетители изучали традиционную японскую комедию, в мае осваивали игру го, а в июне узнают о методах борьбы с бездомными кошками.

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Руководство заведения надеется, что начинание поможет остановить падение интереса к общественным баням. По словам менеджера Юичи Тамуры, многие молодые японцы не бывали в сэнто, потому что теперь ванная комната есть почти в каждом доме. В результате в «Хинодею», некогда ежедневно принимавшей до 500 человек, теперь моются лишь 100 человек в день.

Сэнто — традиционная японская баня, в которую нередко приходят всей семьей. Посетители сначала моются в отдельном помещении, а затем переходят в бассейн с горячей водой.

В 2016 году сообщалось, что в Лондоне откроется первый ресторан для голых.