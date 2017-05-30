В Баден-Бадене отметили юбилей Тургеневского общества Германии

В Баден-Бадене прошли праздничные мероприятия в честь 25-летия Тургеневского общества Германии. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 30 мая.

«Во всей Германии живет пять миллионов русскоговорящих жителей. И сегодня я был приятно удивлен знакомством с людьми, обладающими такими глубокими знаниями творчества Тургенева и русской литературы в целом», — подчеркнул секретарь по международным делам Международного сообщества писательских Союзов, член Союза писателей России Владимир Торин.

«И это прекрасно, что между нами и Западом есть такой культурный мост», — добавил он.

На юбилее состоялась лекция профессора Хорст-Юргена Геригка, почетного председателя правления Тургеневского общества. Он рассказал о роли музыки в работах Ивана Тургенева.

На мероприятии также выступила исполнительница романсов Нина Шацкая.

Президентом Тургеневского общества Германии с 1992 года является Рената Эфферн. «У меня нет русских корней. Но, когда я была молодой, жизнь в Баден-Бадене мне показалась очень скучной, и я решила устроить русскую революцию. Начала изучать русский язык и русскую литературу. И даже уговорила мужа поехать по России на поезде в Сибирь», — отметила она.

Тургенев впервые посетил Баден-Баден в 1836 году. Через четверть века писатель вернулся в город, где прожил после этого семь лет.

Президент России Владимир Путин подписал указ «О праздновании 200-летия со дня рождения И.С.Тургенева» в 2018 году.

