Должник из Кузбасса поджег машину на глазах у судебного пристава

Житель города Белово (Кемеровская область) поджег машину, когда судебный пристав приехала изъять ее за долги по автокредиту. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Как отмечают следователи, банк-кредитор обратился в суд с требованием конфисковать у 36-летнего мужчины автомобиль «Лада-Самара». 30 мая пристав явилась к должнику и сказала, что представители банка скоро подъедут с эвакуатором. Мужчина пытался убедить ее решить вопрос без изъятия, но исполнитель отказала.

Она села в машину для осмотра, мужчина стал поливать заднее сиденье горючей жидкостью. Приказав приставу выйти, он поджег «Ладу» и убежал. Пожар потушили вызванные на место происшествия сотрудники МЧС.

Сейчас СК проводит проверку по факту угрозы применения насилия к представителю власти.