Машиниста-должника сняли с поезда на границе с Казахстаном

Машиниста поезда, следовавшего из Челябинской области в Казахстан, при пересечении границы сняли с состава из-за непогашенного долга по кредиту. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщается на сайте регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Уточняется, что дело о взыскании с мужчины 260 тысяч рублей велось на протяжении двух лет. До 2016 года место его работы было неизвестно, но после появления этой информации долг стал выплачиваться с его зарплаты. К маю 2017-го челябинцу осталось выплатить только 20 тысяч рублей.

«Ограничение выезда, которое было сразу же применено к должнику, как только удалось выйти с ним на связь, оставалось действующим. Отправляясь в соседнюю республику, а скорее всего, это была его первая заграничная командировка, он и не вспомнил о том, что выезд из страны ему запрещен», — рассказали в УФССП. При переходе через российско-казахстанскую границу машинист был снят с поезда и состав отправился дальше без него.

На следующий день мужчина выплатил остаток долга, и ограничение выезда было с него снято.