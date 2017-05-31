Житель Кузбасса украл железнодорожные шлагбаумы для постройки водопровода

Житель Кемеровской области для хозяйственных нужд украл железнодорожные шлагбаумы и знак габарита высоты. 18-летний юноша планировал сделать из устройств для преграждения пути водопровод, а из знака — зимнюю лопату. Об этом в среду, 31 мая, РИА Новости сообщила представитель линейного управления на транспорте МВД по региону Елена Щербинина.

Инцидент произошел на перегоне между станциями Топки и Шишино (Топкинский район области). По словам Щербининой, с заявлением о краже в правоохранительные органы обратился мастер участка. Сразу установить вора не удалось, поскольку следов преступления на месте происшествия не было найдено.

В результате полицейским пришлось опрашивать местных жителей. В ходе следственных мероприятий украденные предметы были найдено у 18-летнего молодого человека. «[Он] посчитал, что железнодорожное оборудование используется на неохраняемом переезде крайне редко, поэтому решил найти ему более эффективное применение у себя дома», — рассказала Щербинина.

В настоящее время в отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье о краже. Шлагбаумы и указатель изъяты. Был ли злоумышленник задержан, не уточняется.

В апреле прошлого года в городе Киселевске (Кемеровская область) молодой человек с помощью кувалды разбил стену магазина ради кражи шоколадок. На первом допросе юноша соврал, что его добычей были пиво и кофе, но позже признал, что забрал лишь шоколадные батончики. Свою ложь он объяснил тем, что ему было стыдно.