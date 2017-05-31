Украина потроллила Россию гифкой из «Симпсонов»

Официальный аккаунт Украины в Twitter отправил аналогичному российскому аккаунту Gif-изображение с фрагментом из сериала «Симпсоны», в котором представитель России хохочет в момент, когда табличка с названием страны внезапно сменяется на «Советский союз». На это обратило внимание издание «Страна.ua».

Конфликт начался с того, что украинская сторона выложила коллаж с кратким описанием биографии королевы Франции Анны Ярославны (которую также прозвали Киевская) и березами. Так авторы публикации намекнули на то, что во время жизни монаршей особы на месте Москвы был лес. На это российский аккаунт напомнил, что общая история двух государств должна не разделять их, а наоборот, сплачивать.

После этого заявления официальный Twitter Украины запостил гифку из «Симпсонов» с фразой «Ты не меняешься, не так ли?»

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29 мая президент России Владимир Путин во время выступления на пресс-конференции во Франции напомнил публике о глубоких корнях в истории отношений двух государств. «Просвещенная французская публика знает о русской Анне — королеве Франции; младшая дочь нашего великого князя Ярослава Мудрого была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи одной из основательниц как минимум двух европейских династий — Бурбонов и Валуа, — одна из которых до сих пор правит в Испании», — отметил глава государства.

На это украинский лидер Петр Порошенко в обращении к народу подчеркнул, что Украина исторически была частью Европы, и добавил, что «Путин попытался похитить Анну в российскую историю».

По разным данным, Анна Ярославна родилась около 1024-го, 1032-го или 1036 года в Киевской Руси. Сведений, подтверждающих то, что она появилась на свет именно в Киеве, нет, как нет и информации о ее детстве и юности. В 1051-м княгиня вышла замуж за Генриха I и стала королевой Франции, где была известна как Анна Русская или Анна Киевская.

