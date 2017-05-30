Порошенко приписал Путину попытку «похищения» Анны Ярославны

Украина исторически была частью Европы, заявил президент страны Петр Порошенко. Об этом он сказал в обращении к народу после того, как парламент Нидерландов завершил процесс ратификации соглашения об ассоциации Евросоюза и Киева.

«И, кстати, со времен древнеукраинского князя Ярослава Мудрого и его дочери киевлянки Анны Ярославны, которую буквально вчера [президент России Владимир] Путин пытался на глазах всей Европы похитить в российскую историю», — добавил глава государства.

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Путин, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции 29 мая, сказал следующее: «Просвещенная французская публика знает о русской Анне — королеве Франции; младшая дочь нашего великого князя Ярослава Мудрого была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи одной из основательниц как минимум двух европейских династий — Бурбонов и Валуа, — одна из которых до сих пор правит в Испании». Таким образом он пояснил свою мысль о том, что история отношений двух государств имеет глубокие корни.

На Украине попытались оспорить слова российского лидера о том, что княгиня — русская. Дмитрий Шимкив, замглавы администрации Порошенко, в Facebook написал, что Анна родом из Киева.

По разным данным, Анна Ярославна родилась около 1024-го, 1032-го или 1036 года в Киевской Руси. Сведений, подтверждающих то, что она появилась на свет именно в Киеве, нет, как нет и информации о ее детстве и юности. В 1051-м княгиня вышла замуж за Генриха I и стала королевой Франции, где была известна как Анна Русская или Анна Киевская.

Термин «Украина» до конца XVI века не имел официального характера и означал «пограничье» частных владений, находящихся под контролем различных государств.