В администрации Порошенко поведали об украинских корнях Анны Ярославны

Заместитель главы администрации президента Украины Дмитрий Шимкив прокомментировал утверждение российского лидера Владимира Путина о том, что княгиня Анна Ярославна — русская. На своей странице в Facebook во вторник, 30 мая, политик заявил, что она родом из Киева.

«Мои дорогие французские друзья, президент России Путин пытался ввести вас в заблуждение — Анна Киевская, королева Франции, из Киева, не из Москвы (на то время Москва даже не существовала)», — написал Шимкив. По его словам, знаменитое Реймское Евангелие, которое использовалось во время коронаций французских монархов, первоначально было собственной книгой Анны из библиотеки Ярослава Мудрого, ее отца.

Также он опубликовал изображение знака Ярослава Мудрого в виде трезубца. «Вам нужны еще другие доказательства происхождения Анны Киевской?» — заключил представитель президентской администрации.

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Как сообщает «Страна.ua», 29 мая в Версале во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин заявил, что просвещенная французская публика знает о русской Анне — королеве Франции и жене Генриха I. «Она внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи одной из основательниц как минимум двух европейских династий — Бурбонов и Валуа, — одна из которых до сих пор правит в Испании», — добавил российский президент.

Анна — младшая дочь древнерусского князя Ярослава Мудрого, супруга французского короля Генриха I и королева Франции. Там ее называли Анной Русской — Anne de Russie.