Команду Порошенко сравнили с подгулявшими пассажирами поезда

Законодательные инициативы Киева в отношении Крыма не могут иметь реальной силы. Такое мнение высказал в беседе с «Лентой.ру» депутат Госдумы Руслан Бальбек. Он прокомментировал инициативу украинских властей наделить кабинет министров правом ликвидировать ведомства, созданные органами власти полуострова.

«В отношении Крыма администрацию [президента Украины] Петра Порошенко можно сравнить с подгулявшим пассажиром поезда — спрыгнул на перроне за европирожками, а поезд ждать не стал, поехал дальше, в Россию. И бежит этот пассажир, спотыкаясь, по шпалам, и "печеньки Нуланд" не сладкие, и крымский поезд ушел», — сказал парламентарий.

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Бальбек подчеркнул, что нововведения украинского правительства имеют «эффект мыльного пузыря». «Мы уже были свидетелями, как тут создавались и органы прокуратуры Украины в Крыму, и госаппарат, и многое другое. Хотелось бы спросить всех этих творцов юридических шедевров, хоть один украинский чиновник решил какой-нибудь вопрос в Крыму? Конечно же нет», — отметил он.

2 февраля правительство Украины одобрило законопроект о предоставлении ему права ликвидировать ведомства в Крыму.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года по итогам состоявшегося референдума. Киев считает эту территорию временно оккупированной и не признает российскую принадлежность полуострова. В Москве называют вопрос крымского статуса закрытым.