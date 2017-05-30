Пушков опроверг версию об украинских корнях Анны Ярославны

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Киеву нет смысла настаивать на украинском происхождении Анны — младшей дочери древнерусского князя Ярослава Мудрого. Такую точку зрения политик высказал в своем Twitter во вторник, 30 мая.

По словам Пушкова, в описываемый период Украины не существовало как государства.

Ранее во вторник замглавы администрации президента Украины Дмитрий Шимкив в своем Facebook подверг критике российского лидера Владимира Путина, который в ходе рабочего визита в Париж упомянул о русских корнях Анны Ярославовны. «Анна Киевская, королева Франции, из Киева, не из Москвы», — написал Шимкив.

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В качества доказательства он опубликовал изображение знака Ярослава Мудрого в виде трезубца.

29 мая в Версале во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин упомянул французскую королеву и жену Генриха I Анну Ярославовну, внесшую значительный вклад в развитие Франции и ставшую основательницей как минимум двух европейских династий — Бурбонов и Валуа.