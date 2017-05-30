Сенат Нидерландов одобрил ассоциацию Евросоюза и Украины

Сенат Нидерландов — верхняя палата голландского парламента — одобрил ратификацию соглашения об ассоциации Европейского союза и Украины. Об этом во вторник, 30 мая, сообщает УНИАН.

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Теперь законодательный акт должен быть подписан королем и опубликован в государственном журнале. После этого документ вступит в силу.

23 февраля нижняя палата парламента Нидерландов одобрила ратификацию соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной. За выступили большинство депутатов, несмотря на результаты состоявшегося 6 апреля 2016 года референдума, по итогам которого 61 процент участников голосования высказался против ратификации.

Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом было подписано в июне 2014 года.