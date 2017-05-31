У Владивостока появился официальный гимн

Депутаты думы Владивостока выбрали официальный гимн города, передает «Комсомольская правда во Владивостоке».

В конкурсе участвовал 21 человек. Победителем стала песня «Владивосток – город воинской славы», авторами которой являются Иван Мальцев, Александр Кузин и Низами Рустамов.

Отмечается, что критериями для отбора были торжественность, высокий стиль и указание в тексте на исторические факты о столице Приморья.

Ранее песня-победитель стала лидером при голосовании среди горожан и одним из пяти вариантов, одобренных специально созданной комиссией, говорится на портале Primamedia.ru.

Администрация Владивостока предложила жителям обсудить 19 присланных авторами вариантов гимна еще весной 2015 года, сообщается на городском портале VL.ru.

Песня Ильи Лагутенко «Владивосток 2000» в конкурсе не участвовала.