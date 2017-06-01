Подозреваемый в военных преступлениях на Украине австриец отпущен на свободу

Подозреваемый в совершении военных преступлений на Украине 25-летний австриец Бенджамин Ф. отпущен из-под стражи. Об этом сообщает телеканал ORF.

«С вечера среды [31 мая] мой клиент находится на свободе», — заявил его адвокат. По словам защитника, прокуратура сняла с его доверителя обвинения в связи с их недоказанностью.

Австриец был задержан на территории Польши при попытке перейти границу с Украиной на основании общеевропейского разыскного ордера.

Согласно данным телеканала, с 17 мая по 15 декабря 2016 года Бенджамин Ф. проходил службу в 59-й бригаде Вооруженных сил Украины, однако дезертировал из воинской части. По другим источникам, мужчина некоторое время служил в рядах запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор».

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3 ноября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон, разрешающий гражданам иностранных государств, а также лицам без гражданства проходить службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ) по контракту без принятия украинского гражданства.

16 августа прошлого года заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Владимир Талалай заявил, что в рядах вооруженных сил служат менее 100 иностранцев.

Сторонники самопровозглашенных Донецкой и Луганской республики неоднократно отмачали, что вместе с украинскими войсками и добровольческими батальонами им противостоят иностранные наемники. В частности, они упоминали граждан США и Польши.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в середине апреля 2014 года. В регионе были провозглашены два новых государственных образования — Донецкая и Луганская народные республики, статус которых международным сообществом признан не был. В ответ Киев начал силовую операцию в регионе.