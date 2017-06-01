В Бангладеш после циклона «Мора» без вести пропал 81 рыбак

ВМС Бангладеш уточнили число рыбаков, пропавших без вести во время циклона «Мора». Об этом сообщает Reuters.

Изначально сообщалось о 144 рыбаках, исчезнувших в море. Однако в результате совместной поисковой операции индийских и бангладешских моряков, которая продолжалась более суток, удалось спасти 63 человека, 81 пока не обнаружили. Пропавшие — в основном обитатели лагерей беженцев-рохинджа, которые пытались добыть пропитание для своих семей.

Большинство лагерей рохинджа, находящихся в прибрежной зоне, затоплено, при этом погибших почти нет: незадолго до начала шторма из опасных районов эвакуировали 350 тысяч человек. Однако стихия уничтожила большинство лодок, при помощи которых рохинджа вели промысел рыбы.

Тропический циклон «Мора» зародился в Бенгальском заливе 28 мая 2017 года. Вскоре ветер достиг скорости 110 километров в час, и шторм обрушился на побережье Бангладеш. Основной удар приняла на себя область Читтагонг на юго-востоке страны. Власти Бангладеш вовремя приняли меры, эвакуировав сотни тысяч жителей региона. Жертвами стихии стали девять человек.

Однако на расположенной неподалеку Шри-Ланке погодные изменения, вызванные циклоном вкупе с начавшимся муссоном, привели к обширным наводнениям. По последним данным, погибли 203 человека, 96 пропали без вести.