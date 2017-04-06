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Тысячи новозеландцев эвакуировали из-за наводнения

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Архивное фото
Архивное фото

Тысячи жителей Новой Зеландии эвакуированы из-за наводнений, вызванных последствиями тропического циклона «Дебби», обрушившегося на Австралию в конце марта. Об этом сообщает Reuters.

«Угроза жизни все еще реальна. Ни при каких обстоятельствах пока не может быть речи о возвращении», — заявила заместитель премьер-министра Паула Беннет.

Удар стихии пришелся на северный остров страны. Многие дороги перекрыты оползнями. Метеорологи заявили, что природные бедствия подобного масштаба случаются один раз в 500 лет. Данных о жертвах не поступало, однако спасатели ищут мужчину, которого унесли воды вышедшей из берегов реки.

В Австралии «Дебби» унес жизни шестерых человек в конце марта, однако последствия шторма ощущаются до сих пор.

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