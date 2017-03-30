Туристов отправили в «морской круиз в никуда» из-за шторма

В Австралии капитан судна Pacific Dawn объявил пассажирам, что они отправятся в морской «круиз в никуда» из-за тропического циклона «Дебби». Об этом сообщает The Telegraph.

Лайнер, на борту которого находились почти две тысячи туристов, должен был отплыть из города Брисбен в северо-восточном штате Квинсленд в населенный пункт Эрли-Бич, расположенный в том же регионе.

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Однако за несколько часов до отправления планы пришлось изменить в связи со штормом. Как заявил капитан Алан Докерей (Alan Dockeray), команда рассмотрела альтернативные варианты маршрута и пришла к выводу, что все они являются небезопасными из-за разгула стихии.

В итоге судно отправилось в «круиз в никуда», сделав петлю в море и вернувшись в Брисбен. В судоходной компании Carnival Cruise Lines, которой принадлежит Pacific Dawn, заявили, что команда таким образом дала пассажирам шанс насладиться плаванием, несмотря на шторм. Там также подчеркнули, что безопасность клиентов является для них вопросом первостепенной важности.

Циклон «Дебби» обрушился на северо-восток Австралии 28 марта. Ему была присвоена четвертая категория опасности, скорость порывов ветра достигала 263 километров в час. В штате Квинсленд стихия разрушила многие постройки, отмечались подтопления.