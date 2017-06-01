Загадочные затмения объяснили гигантским двойником Сатурна

Ученые из Университета Уорик в Великобритании назвали причину сильнейших затмений звезды PDS 110 в созвездии Ориона, в ходе которых она теряет до двух третей своей яркости. По мнению астрономов, это явление вызвано обращением крупной планеты с гигантской кольцевой системой. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Phys.org.

PDS 110, которая похожа на Солнце, находится на расстоянии свыше тысячи световых лет от Земли. В ноябре 2008 года и январе 2011-го исследователи наблюдали резкое снижение блеска до 30 процентов, которое длилось в течение двух-трех недель. Потеря яркости происходит каждые 2,5 года.

По словам ученых, быстрое затемнение звезды объясняется тем, что у заслоняющего ее объекта (планеты или коричневого карлика) есть система колец, которая намного больше, чем у Сатурна. Ее диаметр, по оценкам, достигает 0,3 астрономической единицы (одна астрономическая единица равна расстоянию от Солнца до Земли).

Следующее затмение PDS 110 произойдет в сентябре 2017 года. Астрономы надеются, что наблюдение за этим явлением поможет узнать подробности о структуре колец гигантской планеты и найти ее спутники.