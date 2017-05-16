Найдена загадочная «планета-пенопласт»

Американские астрономы из Лихайского университета (штат Пенсильвания) обнаружили гигантскую газовую планету, превосходящую размером Юпитер. Однако по плотности она сравнима с пенопластом, и ученые пока не могут дать этому объяснение. Об открытии во вторник, 16 мая, сообщает издание ScienceAlert.

Космический объект, названный KELT-11b, находится в 320 световых годах от Земли. По оценкам исследователей, он на 40 процентов больше Юпитера и в пять раз легче. Кроме того, экзопланета обладает очень толстой атмосферой.

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KELT-11b вращается вокруг звезды KELT-11, которая вскоре начнет увеличиваться в размерах. Это означает, что в ближайшие 100 миллионов лет планета будет поглощена внешними слоями красного гиганта, поскольку она расположена очень близко к своему солнцу. Один оборот вокруг звезды она совершает менее чем за пять дней.

Астрономы обнаружили планету с помощью транзитного метода. Он заключается в поиске космических объектов, которые проходят на фоне диска родительской звезды. Во время транзита блеск последней падает, что можно зарегистрировать с помощью сверхчувствительного фотометра.

Поскольку KELT-11 является очень яркой звездой и во время прохождения планеты ее яркость уменьшается на 0,3 процента, ученые первоначально не могли точно идентифицировать транзитное событие. Однако последующие наблюдения смогли подтвердить наличие газового гиганта.

Астрономы планируют в дальнейшем определить состав атмосферы KELT-11b. Это поможет понять, почему размеры экзопланеты в два раза больше, чем те, что характерны для объектов ее массы.