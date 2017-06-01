В Эфиопии на время экзаменов отключили интернет

Власти Эфиопии ограничили доступ в интернет по всей стране в преддверии общенационального экзамена для выпускников школ, чтобы предотвратить появление в сети ответов на задания. Об этом сообщает BBC News.

«Блокировка нужна для предотвращения утечек, которые произошли в прошлом году», — отметил представитель правительства Мухаммед Сейд, имея в виду случай 2016 года, когда накануне испытания активисты выложили в сеть фотографии бланков с указанием правильных ответов.

Власти считают, что интернет будет отвлекать выпускников от подготовки.

Министр уточнил, что под блокировкой оказались только социальные сети, но информированные источники в стране утверждают, что ограничен абсолютно весь трафик.

В правительстве не сообщили, когда работа интернета будет восстановлена. Государственные экзамены должны закончиться 8 июня.

Судя по данным Google, в Эфиопии действительно резко упала интернет-активность.

В 2016 году группа активистов намеренно организовала публикацию экзаменационных ответов в знак протеста против закрытия школ в штате Оромия.

В мае 2015 года власти Эфиопии запретили использование сервисов голосового общения через интернет (VoIP) — Skype, Google Talk и другие. Их пользователи могут попасть в тюрьму на срок до 15 лет.