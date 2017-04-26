Африканские страны вновь обошли Россию в рейтинге свободы прессы

Международная организация «Репортеры без границ» представила ежегодный рейтинг свободы прессы. Россия в нем разместилась на 148-м месте из 180, сообщается на сайте объединения.

Среди прочих, Россию обошли Мексика (147-е место), Бангладеш (146-е место), Гамбия (143-е место), Нигерия (122-е место) и Уганда (112-е место). Следом за Россией, на 149 и 150 местах, в списке стоят Таджикистан и Эфиопия.

В прошлом году «Репортеры без границ» также ставили Россию на 148-ю строчку рейтинга. В организации квалифицируют ситуацию со свободой прессы в стране как «сложную». В частности, отмечается, что в 2016 году в России усилился государственный контроль за СМИ, телеканалы «переполнены пропагандой», а политика в отношении независимых СМИ становится «все более репрессивной».

В Союзе журналистов России (СЖР) список назвали необъективным и политизированным. Секретарь СЖР Тимур Шафир в разговоре с «Национальной службой новостей» обратил внимание на то, что в его основе лежит такой показатель, как «убийство журналистов», однако по этому критерию Украина опережает Россию, утверждает Шафир. «Как и Катар, такое "свободное и политически независимое государство"… Это большой показатель объективности этого рейтинга», — считает он.

В тройке лидеров рейтинга свободы прессы оказались страны Северной Европы — Норвегия, Швеция и Финляндия. При этом Великобритания расположилась на 40-й строчке, а США — на 43-й. Украина и Катар, которые упомянул Шафир, находятся на 102-м и 123-м местах соответственно.