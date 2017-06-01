Во Франции начато расследование в отношении бывшего главы штаба Макрона

Прокуратура французского города Брест открыла расследование в отношении министра регионального развития страны Ришара Феррана. Об этом сообщает BFMTV.

Как уточняет RFI, проведение следственных мероприятий необходимо для определения наличия состава преступления в действиях Феррана.

23 мая 2017 года издание Canard enchaîné опубликовало данные, согласно которым в 2011 году страховая компания Mutuelles de Bretagne, которой руководил Ферран, арендовала помещения у агентства недвижимости, принадлежавшего его подруге. При этом газета подчеркнула, что операция была законной.

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Сам Ферран заявил, что факт этой сделки никогда не был тайной, и что предложение было выгодным для Mutuelles de Bretagne.

Тем не менее, как указывает Le Monde, в период с 1998 по 2012 год пока Ферран руководил Mutuelles de Bretagne, он не раз устраивал дела в интересах своих близких. Так, например, бывшая жена министра в течение нескольких лет выигрывала тендеры на работу со страховой компанией.

В ходе президентской кампании 2017 года Ферран возглавлял предвыборный штаб Эммануэля Макрона. После его победы на выборах Ферран занял пост генерального секретаря пропрезидентского движения «Вперед, Республика!».