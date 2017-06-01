Тела 40 погибших от жажды мигрантов обнаружили в пустыне Нигера

В пустыне Нигера найдены тела 44 мигрантов, в том числе и детей. Об этом в четверг, 1 июня, сообщает телеканал AL Jazeera.

По словам представителей местных властей, скорее всего беженцы пытались попасть на территорию Ливии, чтобы потом отправиться в Европу. Однако транспортное средство, на котором они ехали, сломалось, и люди погибли от жажды.

Отмечается, что шесть человек сумели добраться до ближайшей деревни и рассказать о случившемся. Они сообщили, что большинство мигрантов были родом из Ганы и Нигера.

По данным телеканала, каждую неделю тысячи мигрантов направляются в Ливию в грузовиках через Сахару. Так как в машинах слишком мало места, с собой беженцы могут взять лишь несколько литров воды.

В начале мая в пустыне Нигера были обнаружены тела восьми мигрантов, в том числе пятерых детей. Они направлялись в Алжир.

