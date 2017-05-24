В Средиземном море на виду у спасателей утонули более 30 мигрантов

В Средиземном море затонула лодка, перевозившая мигрантов, погибли более 30 человек. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел неподалеку от побережья Ливии. Лодка, на борту которой находились около 200 пассажиров, следовала в Италию. Ее заметило спасательное судно итальянской береговой охраны, которое направилось в ее сторону. Когда плавсредства сблизились, лодка внезапно начала крениться. Находившиеся в ней люди без спасательных жилетов кинулись в воду и поплыли в сторону итальянского судна.

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Большинству удалось спастись, но более 30 человек — в основном дети в возрасте до трех лет — погибли. Точное число жертв неизвестно, поиск тел продолжается.

Одновременно с поисковой возле берегов Ливии проходит спасательная операция: по данным итальянской береговой охраны, в этом районе находится около 15 лодок, перевозящих свыше 1,7 тысячи человек.

После перекрытия так называемого балканского маршрута, по которому нелегальные мигранты через страны Восточной Европы попадали в Германию, резко возросло количество тех, кто пытается попасть в ЕС морем. В основном они отплывают от ливийского побережья, стремясь добраться до Италии. С начала 2017 года в водах Средиземного моря погибли уже более 1,3 тысячи мигрантов. Последний крупный инцидент произошел в пятницу, 19 мая: в море пропала лодка со 150 беженцами.