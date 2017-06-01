Rolls-Royce показал видеотизер нового Phantom

Британский люксовый автопроизводитель Rolls-Royce представил видеотизер модели Phantom восьмого поколения, сообщает Motor1. От предшественников автомобиль, по мнению издания, будет отличаться новой приборной панелью, видоизмененной решеткой радиатора и удлиненным капотом.

Технические характеристики пока держатся в секрете.

В конце мая компания показала автомобиль Sweptail с панорамной стеклянной крышей. Демонстрация прошла на шоу Concorso d’Eleganza в итальянском отеле Villa d'Este. Машина создана по индивидуальному заказу.