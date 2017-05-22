Rolls-Royce предложил корейцам автомобили в национальном стиле

Британский люксовый автопроизводитель Rolls-Royce выпустил коллекционные версии моделей Ghost и Wraith специально для Южной Кореи. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщил представитель пресс-службы марки.

Деловой лимузин Rolls-Royce Ghost воплощает характер столичного Сеула, а купе Wraith отсылает к стилю жизни прибрежного Пусана. Презентация автомобилей прошла в посольстве Великобритании в Сеуле.

Rolls-Royce Ghost Seoul Edition изготовлен в черно-белой цветовой гамме, оттеняющей контрастные элементы красного и синего оттенков — именно это цветовое сочетание использовано в государственном флаге Южной Кореи. Над фирменной двойной декоративной линией синего (Cobalto Blue) и красного (Mugello Red) цветов вручную нанесен рисунок с изображением Сеульской телебашни. Ступицы колесных дисков также украшены линиями синего и красного цветов.

Кузов Rolls-Royce Wraith Busan Edition выполнен в синем и контрастном серебристом цветах, которые символизируют морские волны и стеклянные небоскребы Пусана, и украшен декоративными элементами в национальном стиле. Вдохновением для геометрического орнамента послужил дизайн деревянных дверей традиционных домов «ханок». Архитектурную тематику продолжает вышивка на кожаной вставке между задними сиденьями.