Броневик с двигателем Rolls-Royce выставили на аукцион

Французский аукционный дом Stanislas Machoïr выставит на торги принадлежавший бельгийской армии бронеавтомобиль Daimler Ferret Mk.2. Об этом сообщается на сайте организаторов аукциона.

Аукцион состоится в Монтастрюк-ла-Консейер 5 мая, оценочная стоимость выпущенной в 1964 году бронемашины — 15-20 тысяч евро. Во вращающейся башне машины сохранено вооружение — охолощенный пулемет Browning калибра 7,62 миллиметра.

Полноприводные легкие разведывательные бронеавтомобили Daimler Ferret выпускались в Великобритании с 1952 по 1971 год. Бронирование — противопульное, боевая масса — 4,4 тонны, экипаж — два человека. Бронемашина оснащалась шестицилиндровым рядным двигателем Rolls-Royce В.60 (восьмицилиндровая версия мотора использовалась для лимузинов Rolls-Royce Phantom IV). Бронеавтомобили Daimler Ferret состояли на вооружении армий около 50 стран мира; в настоящее время они используются вооруженными силами ряда развивающихся государств. Экземпляр бронеавтомобиля имеется в экспозиции Центрального музея бронетанкового вооружения и техники в подмосковной Кубинке.