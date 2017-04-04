Итальянские дизайнеры воссоздали фургон «Бельмондо»

Итальянские дизайнеры Фабрицио Каселани и Давид Обендорфер создали реплику культового фургона Citroën Type H на базе текущей модели фирмы Relay. Об этом сообщает Car Magazine.

В честь 70-летия начала выпуска модели Type H будет собрано 70 экземпляров обновленного автомобиля. Оригинальный Type H получил во Франции прозвище «Бельмондо» за характерный внешний вид. Реплика оснащена современным дизельным двигателем, а форма кузова в стиле Type H достигается за счет фиберглассовых панелей, производимых итальянской компанией FC Automobili. Автомобиль будет изготавливаться под заказ, о цене машины не сообщается.