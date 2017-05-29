Rolls-Royce выпустил машину со стеклянной крышей и отсеком для шампанского

Британский люксовый автопроизводитель Rolls-Royce представил автомобиль Sweptail с панорамной стеклянной крышей. Демонстрация прошла на шоу Concorso d’Eleganza в итальянском отеле Villa d'Este. Машина создана по индивидуальному заказу. Имя заказчика не разглашается. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 29 мая.

Заднюю часть салона Sweptail занимает багажная полка, выполненная из массива благородного дерева и обрамленная стеклянной кромкой с подсветкой. Позади — полка для головных уборов с креплениями. По обеим сторонам в боковых панелях пассажирских дверей расположены отделения, где хранятся кожаные портфели ручной работы. В центральной консоли спрятан отсек для любимого коллекционного шампанского владельца и двух хрустальных фужеров.

Фото: пресс-служба Rolls-Royce Motor Cars 1 /3

Rolls-Royce часто модифицирует машины по желанию клиентов. Например, в январе 2017 года компания представила две модели Phantom.

Автомобили созданы по заказу китайского миллиардера Стивена Хуна и станут флагманами флота из 30 Phantom, обслуживающих принадлежащий бизнесмену отель The 13 в Макао. Их кузова покрыты золотом 999-й пробы, эмблема на капоте выполнена из 97,1 грамма золота 750-й пробы с покрытием драгметаллом 999-й пробы. Монограмма RR выполнена из эмали и окружена 336 ограненными бриллиантами.