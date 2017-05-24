Rolls Royce разработал дизайн смокингов за четыре тысячи долларов

Британский люксовый автопроизводитель Rolls-Royce совместно с австралийской компанией The Bespoke Corner представил коллекцию смокингов, сообщает Luxurylaunches.

Вдохновением для дизайнеров послужили модели Ghost и Wraith. Коллекция выйдет ограниченным тиражом, ее представят в Италии. Цены на смокинги начинаются от 3950 долларов. «Rolls-Royce — это не только автомобили, но и символ роскошного образа жизни», — сказал представитель The Bespoke Corner. Шить смокинги будут на заказ.

Автомобильные бренды часто выпускают коллекции одежды. Например, осенью 2016 года Jaguar Land Rover обновил свою фирменную коллекцию одежды, обуви, багажа и аксессуаров для мужчин, женщин и детей. Среди новинок — водонепроницаемые мужские и женские куртки, жилеты для взрослых и детей, а также рубашки поло.

Вещи дополняют ярко-желтые акценты оттенка тормозных суппортов. Одежду Land Rover украшают красные детали. В коллекции аксессуаров предлагаются кожаные дорожные сумки, шарфы, перчатки, обложки для паспорта, чехлы для мобильных телефонов, брелоки для ключей, солнцезащитные очки и зонты с символикой компании.