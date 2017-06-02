Артемий Лебедев создал сайт для раскрашивания черно-белых изображений

Студия Артемия Лебедева представила колор, с помощью которого можно превратить черно-белые фотографии в цветные. Функция доступна на сайте color.artlebedev.ru.

«Колор автоматически раскрашивает любое монохромное изображение на основе алгоритмов машинного обучения», — говорится в описании инструмента.

По словам разработчиков, нейронная сеть анализирует каждый пиксель изображения, определяя его цвет на основе сразу нескольких алгоритмов.

Загрузить изображение на сайт может любой пользователь. При этом есть ограничение по размеру картинки — он не должен превышать 1,5 мегабайт.

Ранее в мае сообщалось, что специалисты Калифорнийского университета в Беркли продемонстрировали новую версию своей программы на основе нейросетей, которая автоматически раскрашивает черно-белые фотографии.