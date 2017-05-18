Найден эффективный способ раскрасить черно-белые фотографии

Специалисты Калифорнийского университета в Беркли, США, продемонстрировали новую версию своей программы на основе нейросетей, которая автоматически раскрашивает черно-белые фотографии. Видео с демонстрацией возможностей системы опубликовал на своем YouTube-канале ведущий автор исследования Ричард Чжан (Richard Zhang).

Чтобы избежать неточностей, разработчики добавили в программу пользовательский интерфейс, в котором оператор может сам установить, в какие цвета красить картинку. Пользователю необходимо лишь поставить несколько точек с указанием цвета, после чего нейросеть сама раскрасит изображение. Она способна в реальном времени обновлять фотографию, если пользователь добавляет на изображение новый маркер. Приложение доступно для загрузки на GitHub.