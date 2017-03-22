Наука и техника
 

У Microsoft Word появился искусственный интеллект

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Компания Microsoft выпустила тестовую версию обновления Word из пакета Office 365 с новой функцией «Корректор». Она работает на основе искусственного интеллекта, сообщается в опубликованном в среду, 22 марта, пресс-релизе.

Панель «Корректор» меняет стандартную панель «Правописание». Кроме обычной проверки орфографии и пунктуации Word теперь способен указать на стилистические ошибки. Потенциальные грамматические ошибки будут подчеркиваться двойной синей линией, а стилистические недочеты — желтым пунктиром. Система также обозначает целые предложения, в которых замечена ошибка, и подкрепляет их правилами грамматики и пунктуации.

В сообщении отмечается, что, к примеру, слова maybe и basically («может быть» и «в основном») будут помечены как вносящие неуверенность в том случае, если их можно удалить без потери смысла. «На первый взгляд алгоритм кажется простым, но Word не просто находит слова из определенного списка», — говорится в пресс-релизе.

Доступ к «Корректору» первыми получили участники программы Office Insider и доступна в Word начиная с версии 16.0.7409.1000.

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