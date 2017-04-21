Илон Маск решил освоить телепатию

Предприниматель Илон Маск заявил, что его компания Neuralink планирует создать технологию для обмена мыслями на расстоянии. Об этом он рассказал в интервью порталу Wait But Why.

По словам Маска, из-за быстрого развития компьютеров и искусственного интеллекта в скором времени людям понадобятся специальные импланты, чтобы не отставать. Эти импланты можно будет использовать для обмена мыслями между людьми на расстоянии.

В первую очередь компания планирует разрабатывать устройства и технологии для людей с повреждениями головного мозга в результате инсульта или после удаления раковой опухоли. Маск уверен, что первые устройства Neuralink должны быть представлены в течение четырех лет.

«Я полагаю, что здоровые люди смогут использовать технологию уже через 8-10 лет (...). Важно отметить, что это сильно зависит от времени, которое потребуется регулятором для одобрения технологии и проверки ее на людях», — рассказал Маск.

Бизнесмен основал компанию Neuralink в конце марта 2017 года. Она разрабатывает технологию «нейронного кружева», которая предполагает имплантацию электродов в мозг. Таким образом, люди смогут загружать и скачивать свои мысли из компьютера.