ВЭБ и «Ростех» создали совместное предприятие для конверсии оборонки

Внешэкономбанк и госкорпорация «Ростех» договорились создать совместное предприятие (НПО «Конверсия»), которое должно заниматься переводом технологий и продукции предприятий оборонки в гражданский сектор, а также продвигать высокотехнологичную гражданскую продукцию на внешних рынках. Об этом сообщает ТАСС.

Соглашение в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017) подписали генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов и председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков.

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«Мы приняли стратегию, которая предполагает наращивание "Ростехом" доли выручки от гражданской продукции до 50 процентов к 2025 году. Приоритетом является достижение паритета между продукцией военного и гражданского назначения, а также возможность трансферта военных технологий в гражданский сектор и наоборот. Мы надеемся, что НПО "Конверсия" станет единым окном для выхода на гражданский рынок не только для предприятий "Ростеха", но и для всей военной промышленности России», — заявил Чемезов.

В данный момент в России действует программа технологической модернизации военной промышленности объемом около трех триллионов рублей. Программа была запущена параллельно с масштабной Госпрограммой вооружения на период до 2020 года, предусматривающей закупки военной и специальной техники в интересах Минобороны на сумму около 20 триллионов рублей.

По условиям программы модернизация предприятий для выполнения гособоронзаказа должна сопровождаться обязательствами по последующей конверсии оговоренной доли мощностей для выпуска высокотехнологичной гражданской продукции.