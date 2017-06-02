СМИ сообщили о более чем 30 погибших при нападении на отель в Маниле

В курортном комплексе в филиппинской столице Маниле после нападения боевика на казино найдены тела по меньшей мере 34 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на эфир телеканала ANC.

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По данным источников в противопожарной службе, у большинства погибших смерть наступила от удушья.

Нападение было совершено в ночь на пятницу, 2 июня. Боевик ворвался в казино на третьем этаже гостиничного комплекса Resorts World Manila. В людей он не стрелял. Преступник облил игровые столы бензином и поджег.

В полиции заявили, что нападение не является терактом. По данным правоохранительных органов, мотивом преступника было намерение похитить игровые фишки.

Ранее сообщалось. что в панике пострадали 25 человек — в основном из-за переломов и отравления дымом.

Подозреваемый, по данным правоохранительных органов, покончил с собой. Его тело было найдено в одном из гостиничных номеров. По приметам, он белый и говорил по-английски.