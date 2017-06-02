ФСБ накрыла крупную нарколабораторию в Москве

В Москве сотрудники ФСБ задержали группу торговцев синтетическими наркотиками, которые они производили в подпольной лаборатории. Об этом РИА Новости сообщили в центре общественных связей ведомства в пятницу, 2 июня.

Крупные партии запрещенных веществ они реализовывали через интернет. С поличным пойманы пятеро россиян. У них изъято 5,3 килограмма готового товара и 230 литров наркосодержащей жидкости, различное лабораторное оборудование, а также химические реагенты и прекурсоры.

10 марта ФСБ сообщила о деятельности домашней нарколаборатории, которая принадлежала одному из руководителей Центра эстрадного искусства Симферополя. По месту проживания чиновника обнаружено и изъято наркотическое средство «метамфетамин» массой порядка 600 граммов, а также лабораторное оборудование для производства наркотиков.